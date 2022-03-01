Оплату банковскими картами никто не отменял

Система электронных платежей Украины работает стабильно

Верховная Рада отреагировала на действия торговых сетей, АЗС и субъектов предпринимательства, которые начали отказывать клиентам в оплате услуг и товаров банковскими картами.

Как заявили в комитете финансовой, налоговой и таможенной политики, этот нарушение требований действующего законодательства в сфере расчетов, за которое предусмотрено соответствующее наказание.

«Учитывая военные действия, ведущиеся на территории Украины, и связанные с ними осложнения с получением населением Украины наличности, такие отказы являются не только неправомерными, но и наносящими вред украинским гражданам и обороноспособности государства. Комитет требует обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства в сфере расчетов, а также применение мер ответственности к нарушителям», – написал в Telegram глава комитета Д. Гетьманцев.

По словам депутата, глава НБУ отчитался перед депутатами и подтвердил, что система электронных платежей Украины работает и будет работать абсолютно стабильно и надежно.