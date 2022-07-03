Украинским защитникам пришел на помощь ретроавтобус

Военное время требует максимальной мобилизации различных ресурсов, в том числе и транспортных. Для перевозки украинских защитников задействованы самые разнообразные автобусы, среди которых встречаются и довольно редкие на сегодня экземпляры советского производства. И тому пример – вот эта модель среднего класса КАвЗ-685.

Дело в том, что это еще вариант на шасси ГАЗ-53-40, выпускавшийся Курганским автобусным заводом с 1972 по 1984 гг. Таким образом, машине уже минимум 38 лет.

Отличить его от более поздних моделей – КАвЗ-685М и КАвЗ-3270/71, производившихся на шасси ГАЗ-53-12-40 в 1984 – 1986 гг и 1986 – 1993 гг, соответственно, можно по решетке радиатора. У просто 685-го она шестиугольной формы, как и у грузовика ГАЗ-53А.

Под капотом также отличия: у раннего стоит двигатель ЗМЗ-53 мощностью 115 л. с, а у наследников – ЗМЗ—53-11 в 120 л. с. Мест для сидения – 21, полная пассажировместимость – 28 чел. Полная масса равна 4,08 т. Габаритные размеры автобуса следующие – длина 6600 мм, ширина – 2405 мм и высота – 2835 мм. Максимальная скорость – 90 км/ч.

Интересно, что на автобусом шасси ГАЗ-53-40 с 1975 года появилась двухконтурная тормозная система. А на грузовиках ее начали устанавливать только в 1988 году, на модели 53-12.

Примечательно, что судьба распорядилась так, что на 685-я модель стала трижды юбиляром. В 1975 году на неё пришёлся выпуск 100-тысячного автобуса марки КАвЗ, а в 1982-м – 200-тысячного. При этом годом ранее с конвейера сошла 100-тысячная модель 685.