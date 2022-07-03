BMW снимает с производства свой первый серийный электромобиль

Последний BMW i3 сойдет с конвейера через девять лет после старта производства

BMW анонсировала специальную версию своего первого серийного электромобиля i3 — i3 HomeRun Edition. Тираж новинки, которой баварская марка завершит производство модели, ограничат десятью единицами. Стоимость «прощального» хэтчбека не озвучивается.

BMW i3 HomeRun Edition предложат в двух вариантах отделки: Frozen Dark Grey и Frozen Red II. От базовой «пятидверки» такой хэтчбек отличается особыми 20-дюймовыми колесными дисками и обширным набором опций. В этом списке специальное остекление, адаптивные фары, сдвижная панорамная крыша с электроприводом и стереосистема Harman Kardon.

За годы существования хэтчбек пережил ряд модернизаций. Это позволило увеличить запас хода модели с изначальных 129 км до 241 км. Также изменялась отдача силовой установки. На старте производства хэтчбек комплектовался двигателем отдачей 170 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Спустя несколько лет на конвейер поставили «спортивную» версию с мотором, генерирующим 184 л.с. и 250 Нм.

Как сообщалось ранее, прямого преемника у BMW i3 не будет. Под этим именем на рынок выйдет новый электрический седан. Место хэтчбека на конвейере завода марки в Лейпциге займет электрический Mini Countryman следующей генерации. В ожидании его появления высвободившиеся рабочие руки направят на производство различных компонентов для электромобилей, в том числе и батарей.