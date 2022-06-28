В Александрии выйдут на маршрут первые коммунальные автобусы

В Александрии Кировоградской области на днях будут запущены первые коммунальные автобусы, которые пойдут по маршрутам №№ 2/1, 5/1, 5/2 и 11. И это – пять новеньких низкопольных машин большого класса, изготовленных турецкой компанией Guleryuz, сообщает AUTO-Consulting. Соглашение о закупке между КП “Александрия транспорт” и “Укргазбанк” было заключено еще прошлым летом. Интересно, что сначала хотели приобрести аналоги белорусского производства – МАЗ-203, однако затем переиграли на более совершенные.

В Александрию прибыли 12-метровые автобусы модели Cobra CD272LF. Каждый из них вмещает до 90 пассажиров (мест для сидения – 26). Предусмотрена перевозка маломобильных людей в колясках. На такие автобусы сегодня предлагается 7,7-литровый турбодизель Mercedes-Benz OM936LA (Евро 6) мощностью 299 л.с. и максимальным крутящим моментом 1200 Нм при 1200 – 1600 об/мин. С ним агрегатируется автоматическая, 6-ступенчатая коробка передач ZF EcoLife. Мосты – также марки ZF. Подеска колес – полность пневматическая. В оснащении входят системы ABS, ASR, а также интардер.

Отметим, что украинскому потребителю автобусы от Guleryuz знакомы не понаслышке. Так, еще в 2019 году в Ивано-Франковск компанией “АВТЕК” были поставлены 12 городских автобусов такой же модели – Guleryuz.

Кстати, в 2022 году турецкий производитель Guleryuz Automotive AS отмечает 55-летний юбилей. За эти годы компания переросла в одного их крупнейших в стране производителей автобусов большого класса, в частности двухэтажных. Сегодня из ворот завода ежегодно выходит до 720 автобусов. Около 40% продукции уходит на экспорт в 29 стран. На предприятии работает порядка 400 человек.