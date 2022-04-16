В Германии изготовлена 500-тысячная коробка передач ZF TraXon

На заводе ZF в немецком городе Фридрихсхафене в начале апреля изготовлена юбилейная, 500-тысячная коробка передач TraXon. Эта автоматизированная механическая трансмиссия была разработана для грузовых автомобилей и туристических автобусов и запущена в производство еще в 2014 году. Она cпособна передавать до 3500 Нм крутящего момента и благодаря функции предикативного управления через GPS подстраивается под рельеф местности, что позволяет сэкономить до 8% топлива.

Сегодня коробки передач ZF TraXon можно встретить на грузовиках DAF, где они работают в паре с двигателями Paccar MX. Кроме того, эту передовую трансмиссию устанавливают на магистральный тягач Ford Trucks F-Max. Данная коробка также используется и на спецтехнике – в частности, на новейшем 300-тонном автокране Liebherr.

Отметим, что полмиллиона коробок TraXon было изготовлено только в Фридрихсафене. А ведь эти трансмиссии также выпускаются на предприятиях в Цзясине (Китай) и Сорокабе (Бразилия), куда поставляются в частично собранном виде.