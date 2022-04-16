Автомобили Lifan стали недоступны для россиян

Китайский производитель легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, скутеров и квадроциклов уходит из России

Lifan — второй самый массовый китайский автомобильный бренд в России, прекратил свою деятельность на рынке этой страны. Несмотря на то, что официально компания об этом не заявляла, сначала 2022 года новые автомобили марки в России не регистрируются, нет и предложений об их продаже.

В частности, в двух дилерских центрах, реализующих продукцию Lifan на рынке России, их попросту нет. Хотя вся информация о модельной линейке марки на российском сайте есть. Россиянам китайцы предлагали хэтчбек X50, седаны Solano II и Murman и кроссоверы X60, X70 и MyWay. При этом последняя новость датирована маем 2021 года, а цены соответствуют 2017 году.

В то же время, официальные страницы марки в социальных сетях, по некоторым данным, не обновляются уже второй год. Телефон «горячей линии», указанный на сайте производителя, не отвечает.

Еще несколько лет назад Lifan входил в список самых популярных брендов на российском рынке. На данный момент в российском автопарке насчитывается 154 тысячи автомобилей бренда. Это второе место в списке самых продаваемых китайских брендов. Больше только у Chery — 221 тысяча.