В Киев из Риги прибыли 11 больших автобусов Mercedes-Benz в качестве гуманитарной помощи

В Киев в качестве гуманитарной помощи из Латвии прибыла партия из 11 городских автобусов. Это довольно современные и экономичные низкопольные машины Mercedes-Benz Citaro. Более того, они прибыли к нам не пустыми, а заполненными продуктами питания, медикаментами и средствами гигиены.

Торжественная передача автобусов состоялась в ходе официального визита представителей мэрии Риги в Киев.

Как отметил возглавляющий делегацию вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс, на каждом автобусе изображен принт мурала одного латвийского художника, который символизирует дружественные объятия и помощь от рижан киевлянам.

По его словам, сегодня рассматривается возможность передачи еще 30 автобусов для столицы Украины. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сердечно поблагодарил латвийский народ за оказанную от чистого сердца помощь.