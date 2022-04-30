Nissan передала шесть автомобилей для помощи украинцам (фото)

Компания Nissan продолжает помогать Украине в противостоянии российским оккупантам. На этот раз она передала автомобили Польской ассоциации медицинских миссий, которая оказывает непосредственную поддержку украинским больницам и медикам.

Три внедорожника Nissan Pathfinder оборудованы под машины скорой помощи и позволят эвакуировать раненых из зон боевых действий. В задней части машины установлены ноши для перевозки пострадавших и обустроено место для фельдшера. Также в автомобиле есть набор санитарно-технического оборудования и медикаментов, необходимых для оказания помощи.

К тому же в оснащение внедорожников включен специальный чемодан с медикаментами, который позволяет оказывать помощь раненым в тех местах, куда невозможно добраться на автомобиле.

Еще три Nissan LEAF отданы компанией Польской медицинской миссии. Эти электрокары будут использоваться волонтерами для перевозки украинских беженцев по территории Польши.