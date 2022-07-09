В Киеве появились электрические Mercedes-Benz Unimog

Многофункциональные внедорожные автомобили Mercedes-Benz Unimog, которые иногда попадаются на киевских улицах, недавно обзавелись электрическими собратьями. Нынешним летом в столичном парке «Победа» появилось несколько экологически чистых Unimog, предназначенных для… детей.

Машины невероятно точно повторяют дизайн «взрослых» моделей. Более того, китайскому производителю Bambi даже разрешили разместить фирменную эмблему – трехлучевую звезду и логотип Unimog.

Самое забавное, что игрушечные вездеходы и вправду полноприводные. Каждое из колес диаметром 32 см приводится в движение отдельным электромотором мощностью 30 Вт. Аккумуляторной батареи 12В на 14Ач хватает на 100 минут работы. Зарядка от бытовой сети занимает 8 часов. Максимальная скорость автомобиля – 7 км/ч.

Управлять бэби-Unimog можно и с дистанционного пульта. Более того, если на самой машине только одна скорость, то на пульте их целых три. Машины имеют рабочую переднюю и заднюю светотехнику, а особый комфорт при езде обеспечивают амортизаторы на каждом из колес. Также мини-Unimog порадют детишек открывающимися дверками и багажником.