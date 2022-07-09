Кроссоверы убивают седаны, а молнии разрушают мосты – ТОП новостей недели

Когда видишь два одинаковых авто, то и в голову не приходит, что одна из них может существенно отличаться от другой в плане безопасности. Однако, это абсолютная правда. И это проверено. Подробнее читайте в новости «Место сборки имеет значение: два Hyundai столкнули “лоб в лоб” на краш-тесте».

Однако, оказалось, что это не так уж важно. Судьба самого доступного седана уже предрешена – эта модель Hyundai в скором времени… “Седан Hyundai Accent станет историей”.

И пока одни бренды остаются без моделей, другие выпускают новые кроссоверы. И модные кроссоверы уже есть не только в сегменте премиум. Даже бюджетные модели теперь получают этот модный форм-фактор. Вот еще одно тому подтверждение – «Toyota представила новый компактный кроссовер за $14 000».

Интересно, что хотя ввоз авто без растаможки не действует уже с 1 июля, однако люди активно интересуются темой беспошлинного ввоза. Подтверждением тому стала популярность публикации о том, что «Ввоз евроблях разрешили через все пункты во Львовской области».

Впереди выходные, и многие собираются уехать в пригород. Однако следует принять во внимание, что война все еще продолжается. Вот и в Киевской области один из только недавно восстановивших мостов был разрушен… ударом молнии. «Под Киевом от взрыва обрушился мост – схема объезда».