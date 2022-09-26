В Китае стартовало производство Mercedes-Benz Actros

В Пекине на днях был открыт новый завод – по производству грузовиков тяжелого класса под маркой Mercedes-Benz. Новое предприятие, расположенное в районе Хуайжоу имеет площадь около 400 тыс. м кв. Здесь наладили выпуск тягачей Actros C, которые доступны с двумя вариантами двигателей OM471 третьей генерации . Машины «сделаны в Китае и для Китая» и начнут поступать к клиентам уже с ноября.

Локализация производства Mercedes-Benz Actros в Китае является новым этапом развития для совместного предприятия Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA). СП c равной долей участия Daimler Trucks и Foton было образовано 9 лет назад и занималось выпуском грузовиков Foton Auman. Теперь же здесь появилось новое бизнес-подразделение Mercedes-Benz Trucks.

Отметим, что модель Actros появилась в 1996 году и за это время, не раз обновившись, разошлась по свету полуторамиллионным тиражом. Китайский рынок грузовиков является крупнейшим в мире, а потому открытие нового сборочного предприятия BFDA – это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения большегрузного бестселлера Mercedes-Benz.