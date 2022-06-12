В Киеве замечен интересный тягач-тяжеловоз

Перевозка тяжеловесных грузов требует специальной техники. И тому пример – недавно сфотографированный в Киеве автопоезд. Здесь мы видим седельный тягач MAN TGX 26.500, состыкованный с низкорамным многоосным трейлером, на котором находится мобильный кран Terex. Полуприцеп для повышения маневренности имеет поворотные оси.

Этим уже мало кого удивишь. Однако в нашем случае присутствует еще один, довольно интересный элемент. Это подкатная задняя ось тягача – по диаметру ее колеса с двускатной ошиновкой намного меньше стандартных колес для данного автомобиля и соизмеримы с «обувкой» полуприцепа. Дополнительная ось позволяет уменьшить нагрузку на другие и избежать перегруза.

Отметим, что представленный автопоезд принадлежит компании «Транс-Авто-Д», которая помимо предоставления транспортных услуг известна еще и как производитель прицепной техники под маркой TAD. На осенней выставке «АвтодорЭкспо-2021» были показаны ее новейшие трейлеры-тяжеловозы TAD, получившие поворотные оси.