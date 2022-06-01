В Киеве замечена интересная автовышка на шасси Volvo FM7

Сегодня в столице работает большое количество разнообразной спецтехники, в том числе и автовышек. На днях возле одного строящегося торгового центра был замечен интересный автогидроподъемник, установленный на трехосном шасси Volvo FM7 первого поколения.

Как удалось выяснить корреспонденту «Автоцентра», это автовышка фирмы Bronto Skylift, в данном случае с высотой подъема 40 м. Характерная черта дизайна моделей этой известной марки – наклонная поворотная турель, а также складная телескопическая стрела, которая позволяет разместить корзину за кабиной и тем самым сократить общую габаритную длину. На представленной машине корзина имеет грузоподъемность 400 кг. Еще одна фирменная деталь – круглые проштамповки на усилителе стрелы, к которому крепится верхняя часть гидроцилиндра.

На двери кабины заслуживает внимание изображение самого рослого из ныне существующих на земле животных – жирафа. Что и говорить, очень символическая эмблема для компании, предоставляющей услуги автовышки.

Нужно отметить, что коленчатые автовышки Bronto Skylift весьма популярны у огнеборцев. Так, в Киеве с 2008 года работает самый мощный в Украине, 90-метровый пожарный автогидроподъемник, установленный на пятиосном шасси Mercedes-Benz Actros 4150 (10х6).