В Киевской области вышли на маршрут автобусы марки VDL Berkhof

В Белой Церкви Киевской области на маршрутах №14 и №22 начали курсировать восемь низкопольных автобусов редкой у нас голландской марки VDL Berkhof, сообщает Київщина 24/7. Это 12-метровые машины модели Ambassador 200, каждая из которых может перевозить до 80 пассажиров (мест для сидения 40).

Салон низкопольный в передней и средней частях, а в корме ступеньки все же есть. Такие машины выпускались с 2001 по 2011 гг. и оснащались 6,7-литровым турбодизелем Сummins мощностью 225 л. с., работающим в паре с автоматической коробкой передач Voith или ZF.

Отметим, что голландская компания Berkhof была основана в 1970 году, а в 1994-м она приобрела другого автобусного производителя – бельгийскую фирму Jonckheere. В 1997 году компанию переименовали в Berkhof Jonckheere. На следующий год она была куплена VDL Group, а с 2010 года вошла в состав VDL Bus & Coach.