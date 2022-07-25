В Украину поставили 19 новейших тягачей для перевозки зерна

Компания «MAN Центр Днепр», официальный дилер MAN Truck & Bus Ukraine, поставил для Зерноторговой Группы компаний «Прометей» 19 новеньких седельных тягачей MAN TGX 18.440. Машины будут работать в составе полуприцепов-зерновозов, что весьма актуально в свете переориентации логистических потоков на авто- и ж/д транспорт в связи с блокировкой украинских портов.

Тягачи TGX 18.440 являются представителями нового поколения грузовых автомобилей MAN Truck Generation, победивших в престижном конкурсе «Международный грузовик года 2021» (International Truck of the Year 2021).

Поставленные в Украину автомобили MAN TGX оснащены просторной кабиной GM, оборудованной двумя спальными местами и холодильником. Машины укомплектованы 440-сильным турбодизелем Евро 5 и 12-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF TraXon с функцией «раскачки» и режимом EcoRoll, помогающим экономить топливо, двигаясь накатом. Также полезным будет и датчик нагрузки на заднюю ось. А солидный запас хода обеспечат два топливных бака суммарной емкостью 1380 л.