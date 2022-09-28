В Украине замечен суперкар Ferrari стоимостью 300 000 долларов (фото)

Несмотря на войну, на дорогах Украины можно встретить машины, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч долларов. Например, в Одессе был замечен мощнейший суперкар Ferrari F8 Tributo.

Как сообщает сайт ТорЖыр, автомобиль ввезли в страну уже после начала полномасштабной войны. Такой суперкар единственный в Украине. Предположительно, он был приобретен подержанным или после ДТП, так как его видели изначально на СТО в Одессе, а затем на сервисе в Киеве.

Сейчас спортивный автомобиль выглядит идеально. На нем установлен особый номерной знак и нанесена эксклюзивная графика. Кому принадлежит итальянский суперкар – неизвестно.

Отметим, что Ferrari F8 Tributo оснащается 3,9-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 720 л.с., который сопряжен с 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Он позволяет автомобилю набирать первую «сотни»‎ за 2,9 секунд и развивать максимальную скорость 340 км/ч. Стоимость модели в Европе начинается от 300 000 долларов.