Первый электрический кроссовер BMW вышел на дорогу (фото)

Рыночная премьера электрокроссовера BMW iX1 состоится до конца 2022 года

Баварская марка опубликовала характеристики и фото первого электрического кроссовера — BMW iX1. Построенный на базе Х1 нового поколения, он заполнит пробел в нынешней электрической линейке производителя, заняв место между большим флагманским кроссовером iX и хэтчбеком i3. В компании считают, что основными покупателями BMW iX1 станут люди, которые ищут стильный, роскошный и экологически чистый автомобиль.

Как сообщается, новый кроссовер построен на одной платформе с обычными «топливными» моделями. Переднеприводная компоновка предполагает больше места для аккумуляторной батареи и пассажиров. По сравнению с обычным BMW X1 электрическая версия получилась на 53 мм длиннее, на 24 мм шире и на 44 мм выше. Колесная база увеличилась на 22 мм. Объем багажного отделения составляет 490 литров и 1495 литров при сложенных спинках заднего ряда.

Фирменные «ноздри» iX1 оказались даже больше, чем у базового X1, слегка наклонены вперед и окружены с обеих сторон «острыми» фарами. Аэродинамический спойлер на крыше и двери без ручек позволили обеспечить кроссоверу довольно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,26. Для новинки доступны колесные диски диаметром до 21 дюйма из фирменного каталога аксессуаров.

В салоне отделочные материалы премиум-класса и технологии от iX и 7 Series. Интерьер организован вокруг большого изогнутого дисплея и полностью лишен каких-либо физических кнопок. Не найдете вы ни привычного рычага переключения коробки передач, ни ручки iDrive. Салон электрокроссовера укомплектован спортивными сиденьями с кожаной обивкой и развитой боковой поддержкой, рулевым колесом с подрулевыми лепестками и беспроводной зарядкой для смартфона. Компоновка может быть четырех- или пятиместной. Потолок над задним рядом сидений приподнят, что позволяет комфортно разместиться даже людям ростом 190 см. При этом над головой остается запас не менее 10 см. Места для ног достаточно как спереди, так и сзади.

Емкость, установленной под полом аккумуляторной батареи пятого поколения, составляет 64,7 кВтч. Запас хода заявлен на уровне 438 км по методике WLTP. По предварительным данным, 10 минут подключения к мощной зарядной станции обеспечивает дополнительные 120 км пробега. От скоростного терминала батарея кроссовера пополняется до 80% за 29 минут.

BMW iX1xDrive30 2023 года оснащен двумя электродвигателями совокупной отдачей 313 л.с. и 494 Нм крутящего момента. В режиме BOOST, активируемом левым подрулевым переключателем, отдача моторов увеличивается на 40 л.с. Время ускорения от 0 до 100 км/с заявлено на уровне 5,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Также реализован режим управления одной педалью.

За счет использования в конструкции алюминия конструкторам удалось значительно снизить вес автомобиля. В частности, капот стал легче на 10 кг, кузов — на 8 кг. Колеса 865 Style легче, других возможных вариантов на 12 кг. В зависимости от колес и шин кроссовер может проехать без подзарядки от 414 до 440 км.

В стандартной комплектации BMW iX1xDrive30 адаптивная M-подвеска с регулируемыми амортизаторами, перенастроенное рулевое управление с более прямым передаточным числом. Для любителей быстрой езды предусмотрены режимы Sport и Sport+. Импортированная из i4, iX и i7 система рекуперации энергии торможения работает в четырех режимах: «низкий», «умеренный», «высокий» и «адаптивный». Также предусмотрена новая функция E-Route: если заряда батареи недостаточно для достижения пункта назначения, навигационная система автоматически добавит остановки для зарядки по маршруту.

В BMW считают, что на iX1xDrive30 будет приходиться более 30% продаж X1 третьего поколения и это без учета рынка США. В продаже новый электрокроссовер ожидается с ноября 2022 года. Предварительный ценник — 55 000 евро.