В Кременчуге освоили сборку грузовиков на 3,5 – 12 тонн

На производственных площадях Завода коммунальной техники «Альфатекс» в Кременчуге 28 сентября стартовала крупноузловая сборка грузовиков марки Dayun. Это модели, рассчитанные на полезную нагрузку в 3,5; 6; 8; 10 и 12 тонн. На данный момент собрано 50 машин из машинокомплектов, а всего по контракту будет сделано 200 ед.

По словам директора предприятия Николая Корецкого, стимулом для организации сборки стал принятый в начале года Закон №3739 «Про публічні закуплі», который вступил в действие 14 июля. Теперь закупка спецтехники для коммунальных предприятий за госбюджет возможна только, если доля украинской составляющей в продукте будет не менее 10%. В 2023 году «Альфатекс» хочет увеличить эту долю в собираемых машинах Dayun на 15%, добавляя по 5% в последующие годы и так, пока она не достигнет 40%.