Новости Автомобили с украинскими номерами в Европе – когда их нужно ставить на учет

С начала полномаштабного вторжения войск РФ в Украину, из нашей страны в Европу выехало несколько миллионов человек. Часть из них получили статус временной защиты и до сих пор находятся в странах ЕС.

Так как многие украинцы выехали за границу на личном транспорте, то встает вопрос – нужно ли ставить машину на учет. Согласно европейскому законодательству в течение полугода (180 дней) можно ездить на автомобиле с украинскими номера. Однако из-за войны многие страны внесли корректировки и продлили сроки.

Украинцы, которые получили статус временной защиты в Польше, могут не регистрировать машину до 31 декабря 2022 года. В других странах-членах ЕС эта норма работает до 4 марта 2023 года. Но это касается только тех, кто получил указанный статус. Те, кто не воспользовался правом на временную защиту, должны перерегистрировать автомобиль. Иначе можно получить весомый штраф или и вовсе лишится машины.

Если вы все же решили поставить автомобиль на учет в стране, которая предоставляет вам статус временной защиты, то следует обратиться в местный орган управления и предоставить пакет документов. По данным издания Inpoland, в Польше – это:

удостоверение личности владельца;

сертификат соответствия транспортного средства;

страховку (ОС);

подтверждение уплаты НДС (VAT);

техосмотр;

документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (оригинал договора купли-продажи, договора дарения, счет-фактуру по НДС);

свидетельство о регистрации в Украине;

номерные знаки;

техпаспорт (при наличии).

Но, как показывает практика, полного пакета документов нет у многих автовладельцев. Поэтому, чтобы не получить, можно пойти на хитрость. Можно выехать из Европы в Украину и снова вернуться обратно. Таким образом вы «обнулите» срок.