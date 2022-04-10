В отправке гуманитарного груза в Украину была задействована спецтехника Volvo Trucks

Сегодня в Украину гуманитарную помощь отправляют очень много стран. Так, на днях Министерство экономики и коммуникации Эстонии совместно с компаниями Enersense, Onninen и Ensto отправило для Министерства энергетики Украины ценный груз. Это 10 тонн алюминиевых проводов, силового кабеля и др. Все это будет использована для ремонта линий электропередач, которые были повреждены в ходе военных действий.

Интересно, что во время отправки этой гуманитарной помощи с территории терминала был задействован интересный специализированный грузовик от компании Volvo Trucks.

Это четырехосная 500-сильная модель FMX колесной формулы 8х4, разработанная для тяжелых условий эксплуатации. Машина оснащена алюминиевой бортовой платформой и мощным краном-манипулятором HMF 7020, имеющим максимальную грузоподъемность 12,65 т, а при максимальном вылете в 17 м – 2,96 т.

Отметим, что накануне, 8 апреля Министерство экономики и коммуникации Эстонии отправила в Украину еще один автопоезд с гуманитарной помощью, груженный компьютерной и другой IТ техникой (принтеры, Wi-Fi роутеры, жесткие диски и др.) общей стоимостью 80 тыс. евро.