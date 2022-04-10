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Как в Украине работают индийские грузовики Ashok Leyland
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В Германии восстанавливают единственный сохранившийся автобус Ikarus 180.22
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У российских оккупантов захвачена мощная гаубица с полным боекомплектом
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Пьяных водителей на дорогах не уменьшилось – статистика от полиции
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Эксперты рассказали о ситуации на топливном рынке Украины
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Владельцы грузовиков Scania смогут бесплатно пользоваться важной услугой
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Безопасное путешествие с ребенком – что важно учитывать при выборе автокресла?
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Рус Укр
Автоцентр Новости На дороги Украины возвращаются знаки и указатели (видео)

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    На дороги Украины возвращаются знаки и указатели (видео)
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