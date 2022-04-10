На дороги Украины возвращаются знаки и указатели (видео)

В начале войны с РФ на всей территории Украины были демонтированы дорожные знаки и указатели. Это было сделано для того, чтобы дезориентировать врага. Вместо табличек с названием городов и поселков, специалисты «Укравтодора» устанавливали знаки с указанием, куда следует отправиться российским войскам.

Теперь эта превентивная мера начинает терять свою актуальность, поэтому было принято решение возвращать дорожные знаки и указатели на место. Об том в эфире телемарафона заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, таблички с указанием населенных пунктов и дорожные знаки появятся в тех регионах, которые уже освободили от оккупантов.

Белошицкий подчеркнул, что это нужно для того, чтобы начать возвращаться к более упорядоченной жизни. Однако в тех регионах, где продолжаются боевые действия, все останется без изменений. Также пока не будет знаков и в Западной Украине.