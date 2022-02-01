В сфере утилизации АКБ электромобилей сделан важный шаг

Канадская компания по переработке аккумуляторов Li-Cycle объявила об открытии первого завода за пределами Северной Америки, в Норвегии. Его планируется построить на юге страны и реализовать в рамках совместного предприятия с местными компаниями Morrow Batteries и Eco Stor. Предприятие, которое будет способно утилизировать до 10 000 тонн литий-ионных аккумуляторов в год, планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023-го, сообщает Electrive.

Точное местоположение пока не определено, в Li-Cycle этот объект назвали «Норвежской спицей» (Norwegian Spoke). Компания разделила свою систему переработки на так называемые hubs и spokes («ступицы» и «спицы»). В «спицах» перерабатываются отработанные аккумуляторы (от электромобилей, систем хранения энергии и отходы аккумуляторного производства). Однако там происходит только механическое дробление и сортировка. Гидрометаллургическая переработка в многоразовые аккумуляторные материалы происходит в «ступицах». Пока один единственный hub находится в Рочестере (США).

Для нового завода Норвегию выбрали потому, что здесь очень много электромобилей, которые массово вышли на рынок гораздо раньше, чем в других европейских странах — соответственно, здесь быстрее накопится большое количество использованных аккумуляторов.

Помимо завода в Норвегии, Li-Cycle объявила о расширении сотрудничества по переработке с Ultium Cells. К началу 2023 года будет построено шестое предприятие «спица», которое разместится неподалеку от завода по производству аккумуляторов СП General Motors и LG Energy Solution в Лордстауне, штат Огайо. Оно станет самым крупным в Северной Америке и сможет перерабатывать до 15 000 тонн аккумуляторных компонентов в год. Таким образом две новых «спицы» (в Норвегии и Огайо) значительно увеличат глобальные мощности компании по утилизации АКБ до 55 000 тонн в год.