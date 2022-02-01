Создан первый пауэрбанк для электромобилей – он обеспечит запас хода в 100 км

Стоимость услуги срочной зарядки обещают сделать максимально низкой

Австралийский стартап Re:Start, который специализируется на портативных зарядных устройствах, создал своеобразный пауэрбанк для электромобилей. Идея оказалась настолько актуальна, что сразу же обрела инвесторов в лице Королевского автомобильного клуба Виктории (RACV).

По словам разработчиков, во второй половине этого года они начнут полноценные испытания устройств, а в четвертом квартале – снабдят ими местную службу экстренной помощи. Эти портативные устройства позволят быстро восполнить заряд батареи электрокара, которого хватит на 20 км пути. Для этого потребуется всего шесть минут, что вполне достаточно, чтобы доехать до ближайшей станции.

В Re: Start отметили, что такие устройства пока не появятся в свободной продаже. После проведения всех тестов, их намерены передать на баланс специального сервиса, который и будет развозить портативные устройства на дороги. Оформить заказ услуги можно будет через специальное мобильное приложение. В компании пообещали, что время ожидания приезда машины-помощника будет минимальным, а стоимость самой услуги максимально низкой.

В последствии разработчики намерены увеличить возможности пауэрбанка, чтобы он мог обеспечить заряд батареи, которого бы хватило на 100 км пути. Также будет предлагаться услуга регулярной зарядки для тех, у кого нет возможности поставить себе домашний зарядный блок. Причем откладывать надолго внедрение новых опций специалисты стартапа не намерены и уже начали делать первые шаги в их разработке.