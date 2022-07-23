В столице обнаружен раритетный развозной автомобиль с трехцилиндровым мотором

В свое время эти машины еще встречались на украинских дорогах, а сегодня – они стали настоящими раритетами, которые можно увидеть разве что на слетах ретроавтомобилей. Речь идет о развозной модели Barkas B1000, которую недавно удалось сфотографировать в одном из киевских дворов.

Barkas B1000 выпускали на одноименном предприятии VEB Barkas-Werke в городе Хемниц (бывший Карл-Маркс-Штадт). С 1961 по 1988 гг. было изготовлено 175 740 экземпляров.

Машины производились в различных вариантах: грузовой фургон (KA), 8-местный микроавтобус (KB), полурамный грузовик с бортовой платформой (HP), шасси с кабиной (FR) и как санитарный автомобиль (KK). В нашем случае представлен грузопассажирский вариант (КМ) – с частично застекленным кузовом.

Barkas B1000 имели грузоподъемность 980 кг и оснащались двухтактным трехцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 991 см куб. и мощностью 45 л.с. Этот мотор был позаимствован с автомобиля Wartburg 353, равно как механическая, 4-ступенчатая коробка передач.

Примечательный факт – автомобили были переднеприводными и оснащались полностью независимой, торсионной подвеской всех колес.