В Украину завезли интересный Peugeot Pick Up

В последние месяцы в Украину прибыло довольно большое количество разнообразных пикапов, очень востребованных у наших военных. Попадаются среди них и довольно эксклюзивные для нашего рынка модели. И тому пример Peugeot Pick Up, одновременно напоминающий как старые модели Nissan, так и выходцев из Поднебесеной. Оказывается, и то, и другое имеет место быть в этой машине.

В свое время мы уже писали о Peugeot Pick Up, однако напомним. Эта модель появилась весной 2017 года исключительно для азиатского и африканского рынков. Она создана в рамках партнерства PSA и китайского производителя Dongfeng, а потому неудивительно, что в ее основе лежит пикап Dongfeng Rich, который в свое время стал клоном Nissan NP300. Cначала Peugeot Pick Up производился в Китае, а с 2018 года его выпуск перенесли на завод SAFIM в Тунис. В первый год было собрано 900 машин, а в дальнейшем от 1500 до 4000 ед. ежегодно. В 2021-м на смену пришла модель следующего поколения – Peugeot Landrek.

Peugeot Pick Up имеет длину 5080 мм и колесную базу 3050 мм. Кабина только двухрядная, 5-местная. Возможны варианты с задним или полным приводом (с отключаемым передним мостом). Версия 4х4 имеет раздаточную коробку. Дорожный просвет в обоих случаях равен 210 мм. Грузоподъемность модели составляет 815 кг. Размеры открытой платформы: длина 1,40 м, ширина 1,39 м. Машина комплектуется 2,5-литровым турбодизелем Сommon Rail мощностью 115 л. с. (280 Нм). Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая. Максимальная скорость – 150 км/ч. Автомобиль потребляем в комбинированном режиме около 9 л топлива на 100 км.