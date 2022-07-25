В Украине изготовили большую партию «скорых» за средства правительства Канады

Украинская компания «Спец-Ком-Сервис», известная также под брендом Polycar, на днях передала клиенту большую партию автомобилей скорой медицинской помощи. Машины были изготовлены на предприятии в рамках программы развития ООН при финансовой поддержке правительства Канады.

В качестве шасси использованы модели Fiat Ducato L2H2 – c длинной колесной базой и высокой крышей. На «скорых» установлено всевозможное специализированное оборудование: кислородные баллоны, монитор давления, пульсоксиметр, глюкометр, дефибрилятор, электрокардиограф, транспортный холодильник для перевозки медикаментов и многое другое.

Нужно отметить, что с начала полномасштабной войны рф против Украины потребность в современных автомобилях скорой помощи увеличилась во много раз. Поэтому каждая поставка таких машин от волонтеров и международных партнеров – весомый вклад в нашу скорую победу над российскими оккупантами.