ЗАЗ-968А хотят превратить в «энергетическую машину» для военных

Этот ЗАЗ-968А из Николаева прославился тем, что участвовал в уникальном проекте «5К на ЗАЗ». На машине под именем “Атаман” год назад проехали 5000 км, посетив 23 области Украины за 22 дня. И вот теперь легендарная машина 1974 года выпуска вместе со своим хозяином – Романом Буровым встала на защиту Родины. Как и полается, «Запорожец» выкрасили в защитный цвет.

Конечно, эксплуатировать отечественный полувековой раритет наравне с современными внедорожниками никто не собирается. Из ЗАЗ-968А хотят сделать «энергетический автомобиль», то есть оснастить его необходимым оборудованием для того, чтобы военные могли подзаряжать свои мобильные телефоны и рации. На все про все нужно собрать около 50 000 грн., сообщает Cвідок.info.

Напомним, что ЗАЗ-968А выпускался с 1973 по 1979 гг. Внешне машина отличалась от просто 968-го продольным молдингом на передней панели вместо решетки радиатора, измененной светотехникой, а также укороченными боковыми воздухозаборниками («ушами»).