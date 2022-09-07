В Украине изготовили самый патриотический прицеп для трактора

Известное отечественное предприятие «Завод Кобзаренка» на днях изготовило самый патриотический продукт – универсальный сдвижной прицеп ТЗП-27 «Атлант», выкрашенный в жовто-блакитний колір. Так что теперь на бескрайних украинских полях эта новинка многим поднимет настроение, придав сил и вдохновения в это непростое время.

Отметим, что благодаря уникальной конструкции, ТЗП-27 «Атлант» представляет собой четыре прицепа в одном. Во-первых, он может работать обычным прицепом; во-вторых – перегрузочным бункером-накопителем; в-третьих – разбрасывателем органических удобрений и, наконец, в-четвертых – быть перегрузчиком для свеклы.

Передняя стенка сделана подвижной, с гидравлическим приводом, что позволяет создать прессовый эффект в 80 т. Вторая часть пола сделана подвижной, перемещая содержимое кузова к заднему борту при разгрузке. Задний борт откидывается гидравликой. Объем кузова составляет 30 м куб., а грузоподъемность – 18,8 т. Полная масса всего прицепа равна 27 т. Данная модель оснащена тандемной тележкой на рессорной подвеске марки ADR (Италия). Шины используются повышенной прочности – размерности 560/60 R22.5, марки Mitas (Чехия). А вот колесные диски – уже от польского производителя Pronar.