Бойцы ВСУ отвоевали ранее захваченный оккупантами БТР-4Е

Этот БТР-4Е из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка, к сожалению, был захвачен российскими оккупантами еще в марте. Совсем недавно украинский бойцы отвоевали бронетранспортер, и он снова встанет на защиту нашей Родины.

Данный БТР-4Е оснащен боевым модулем БМ-7 «Парус», который включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ-1 с боекомплектом 300 – 400 выстрелов, танковый пулемет ПКТ 7,62 мм (2000 патронов), автоматический гранатомет АГ-17 (150 выстрелов) и противотанковый ракетный комплекс «Барьер». Боевой модуль был разработан ХКБМ им. А.А. Морозова, там же, где и БТР-4Е. В нашем случае модуль огражден специальной решеткой для защиты от кумулятивных боеприпасов.

Заметим, что БТР-4Е с боевым модулем БМ-7 «Парус» из 92-й бригады можно было увидеть на военном параде в Киеве, по случаю 30-летней годовщины Независимости Украины. Хочется верить, что скоро они снова проедут по Крещатику, но уже в рамках парада Победы.