Событие В Украине освоили производство топливозаправщиков на базе седельных тягачей

Для устранения дефицита на украинском рынке нефтепродуктов сегодня необходимо большое количество топливозаправщиков. Вот почему многие компании начали использовать для установки автоцистерн шасси седельных тягачей.

И свежий тому пример – вот этот подержанный 400-сильный IVECO Stralis, который на Заводе спецтехники Техкомплект оснастили двухсекционой цистерной объёмом 8 кубометров.

Сама ёмкость имеет выпуклые передние и задние стенки, что уменьшает ударные нагрузки от перемещения топлива в цистерне при разгоне и торможении.

В задней части установлен отсек со встроенной системой раздачи и учёта топлива.

Немаловажно, что топливозаправщик отвечает всем ДСТУ и имеет необходимую для такой спецтехники маркировку: оранжевые таблички, предупреждающие надписи “Огнеопасно”, а также светоотражающие ленты.

Такая машина также обязательно заземлена и оснащена огнетушителями в специальных боксах.