Kia назвала дату дебюта обновленного XCeed

Кроссовер Kia XCeed готовится к первому масштабному обновлению с момента выхода на рынок в 2019 году. Автомобиль намерены презентовать 18 июля, а пока компания опубликовала несколько тизеров и раскрыла характеристики модели.

На скетчах компактный XCeed показан в спортивном исполнении GT-Line. У него зауженные фары с новой графикой, модернизированный передний бампер, иная решетка радиатора и новая эмблема Kia. На корме видны переработанные фонари и защитная пластина в цвет кузова, которая выглядит как диффузор. Также автомобиль получил колесные диски большего размера.

Интерьер модели остался за кадром, но инсайдеры утверждают, что обновленный кроссовер получит 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и новую мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном. К тому же Kia XCeed обещана расширенный пакет систем ADAS и новые материалы в отделке.

Автомобиль будет доступен с 1,0-литровым трехцилиндровым турбодвигателем мощностью 118 л.с., который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Также предложат гибридный вариант на основе 1,6-литрового двигателя, который работает в паре с электромотором и батареей на 8,9 кВтч. Суммарная отдача установки 140 л.с.