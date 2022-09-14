В Украине открыли самый длинный трамвайный маршрут

В Одессе 13 сентября был открыт долгожданный трамвайный маршрут №7 «Північ-Південь», соединивший крупнейшие спальные микрорайоны – Таирово и Котовского. Длина его составляет 29 км, а потому он является самым длинным трамвайным маршрутом в Украине.

Он проложен между улицей Паустовского, 11-й станцией Люстдорфской дороги, Лузановку, Пересыпь, центр города и железнодорожным вокзалом. Такое транспортное сообщения весьма выгодно, так как тариф за проезд в трамвае вдвое меньше, чем в автобусе, а комфорт выше.

Трамваи на маршруте №7 будут курсировать с интервалом 5 – 6 минут. Здесь в частности запустят четыре уникальных трехсекционных вагона К3R-N-Од Odissey Max. Они являются одними из самых длинных в Украине – длиной 30,8 м и пассажировместимостью 280 чел. (мест для сидения – 62). Вагоны были собраны в мастерских КП «Одессагорэлектронтранс» и являются глубокой модернизацией Tatra T3 – с заменой кузова, привезенного из Калуша, и установкой чешской системы управления, поставленной компанией «Политехносервис».