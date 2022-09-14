Центры экстренной медицины в областях получили реанимобили 4х4

Сегодня, 14 сентября состоялась торжественная передача шести автомобилей скорой помощи класса С на базе Volkswagen Crafter 4Motion областным Центрам экстренной медицины и медицины катастроф. Машины будут работать в Донецкой, Николаевской, Сумской, Запорожской и Харьковской областях.

Это очередная партия из 20 реанимобилей, профинансированных компанией «Эпицентр». Машины оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, дефибрилляторами-мониторами, вакуумными шинами и матрацами, а также креслами для эвакуации и др.

На мероприятии присутствовал Министр здравоохранения Украины Викторя Ляшко, который заявил, что за полгода российскими оккупантами было уничтожено 87 автомобилей скорой помощи, а еще 353 повреждены или украдены. Поэтому обновление автопарка реанимобилей сегодня стоит на повестке дня.

В свою очередь основатель и председатель ООО «Эпицентр К» Галина Герега отметила, что компания взяла на себя обязательство профинансировать закупку 55 бронированных «скорых» и реанимобилей. А главная идея этой благотворительной акции заложена в ее названии: «Рятуємо життя».