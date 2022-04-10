Событие В Украине появляется все больше Mercedes-Benz Sprinter c британскими кузовами

На украинских дорогах сегодня все чаще можно встретить развозные фургоны Mercedes-Benz Sprinter, оборудованные фургонами с характерной, покатой в передней части крышей.

Как удалось выяснить, это изотермические надстройки от британского кузовного ателье Lawrence David. Не так давно на нашем рынке была реализована довольно крупная партия таких машин, как на представленном фото.

Это Mercedes-Benz Sprinter 313, выпущенный в 2016 году. Автомобиль оснащается 2,1-литровым турбодизелем в 129 л.с. (305 Нм) и автоматической 7-ступенчатой коробкой передач 7G-Tronic.

Что же касается непосредственно фургона, то он имеет полезный объем 14 м куб. и следующие размеры: длину 3300 мм, ширину и высоту – по 1950 мм. На передней стенке смонтирована холодильная установка Сarrier, что дает возможность перевозить грузы в температурном режиме от – 12С до +20С.