Новости Без пошлин и акцизов: в Украину ввезли первый автомобиль по новым правилам

Правительство Украины на время действия военного положения отменило плату за растаможку автомобилей. Закон вступил в силу на этой неделе и первая машина уже въехала в страну по новым правилам.

Известно, что это Mercedes-Benz C180 2012 года выпуска, оснащенный двухлитровым дизельным двигателем. Он пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска «Дорогуск-Ягодин». Украинка уже получила все документы, необходимые для легализации автомобиля. Само же транспортное средство отправлено в зону таможенного контроля. Регистрация будет проведена 11 апреля.

Отметим, что по новым правилам можно ввезти в Украину легковые автомобили, грузовики, микроавтобусы (пассажировместимостью 10 человек и более), мотоциклы, прицепы и полуприцепы. Легковые машины должны соответствует экологическому стандарту не ниже «Евро-2», а грузовые и автобусы – «Евро-5».