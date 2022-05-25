В Украине реализована партия новеньких автобусов Otokar

Несмотря на военное положение в стране отечественные предприятия продолжают обновлять свои автопарки. Один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины – «МХП» на днях получил пять новеньких туристических автобусов Otokar Navigo T. Это уже вторая партия машин, а первая, также из пяти единиц, была отгружена еще в октябре прошлого года. В обоих случаях поставку выполнила компания «АВТЕК».

Новые автобусы Otokar Navigo T имеют 35 комфортабельных пассажирских мест. Эта модель предлагается в двух вариантах по длине – 7,8 и 8,5 м и оснащается турбодизелем стандарта Евро 6. Мощностью 175 л. с. (700 Нм). Водитель оценит кресло на пневмоподвеске и регулируемую рулевую колонку.

Особо место уделено безопасности. Автобусы комплектуются системой аварийного торможения, а также системой, предупреждающей о выезде за полосу движения. Отметим, что в сентябре 2021 года в Винницу было поставлено 10 новеньких 12-метровых низкопольных автобусов Otokar Kent C, оснащенных 320-сильным двигателем на природном газе.