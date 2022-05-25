Литва передаст Украине 20 бронетранспортеров М113

Украина продолжает активно получать различное вооружение от стран-партнеров. Как отметил на днях министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, в ближайшее время ВСУ получит 20 гусеничных бронетранспортеров М113, а также 10 грузовиков и столько же внедорожников, которые будут участвовать в разминировании территорий, сообщает Defence Blog.

Отметим, такие БТР в количестве 200 штук также должны поступить из США в рамках военного пакета помощи в размере 800 млн долларов. Кроме того, М113 обещали передать для украинской армии также Дания и Австралия.

Гусеничный бронетранспортер М113 является одним из самых массовых, так как выпускался в различных модификациях почти полвека – с 1960 по 2007 гг. В свое время она получила инновационную конструкцию – с применением бронелистов из алюминиевого сплава. В итоге боевая масса машины составляет в зависимости от модификации от 10,37 до 14,04 т. Экипаж состоит из двух человек, а десантное отделение вмещает 11 бойцов. Стандартным вооружением является пулемет калибра 12,7-мм, установленный в командирской башне. Боекомплект – 2000 патронов.

В движение М113 приводит V-образный 6-цилиндровый дизельный двигатель 6V-53 Detroit Diesel мощностью 212 л.с., а на поздних вариантах – 275 л. с. Максимальная скорость по шоссе достигает 67 км/ч, а на плаву – 5,8 км/ч. Запас хода – 480 км.