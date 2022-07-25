Средства на пикапы для ВСУ получат от продажи сверхмощного BMW Alpina B7

Очень патриотично, когда владельцы дорогих автомобилей жертвуют их на нужды ВСУ. В данном случае речь идет об эксклюзивном седане BMW Alpina B7, выпущенном в 2012 году. Это модель пятого поколения, которое предлагалось в исполнении от Alpina с 2011 года на базе модели 750i. Двигатель N63 – 4,4-литровый мотор с двойным турбонаддувом собран вручную на заводе Alpina.

В отличие от собрата для массовых «семерок» здесь применяются поршни с высокими рабочими характеристиками, усиленная головка блока, дополнительный радиатор, а давление турбонаддува увеличено с 0,8 до 1,0 бар. На машине также установлены усиленные карданный вал, дифференциал и задний мост. Коробка передач – 6-ступенчатый “автомат” ZF 6HP26.

Представленная машина – рестайлинговая, которая помимо видоизмененной головной оптики и бампера получила еще более мощный двигатель – в 532 л.с., вместо прежних 500. В итоге такой автомобиль разгоняется до 321 км/ч.

Сегодня эта BMW Alpina B7 с пробегом 148 тыс. км продается всего за 48 тыс. долларов. Вырученные средства пойдут на закупку пикапов для нужд ВСУ.