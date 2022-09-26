В Украину поставлены новые тягачи-зерновозы Scania R500

На днях отечественное предприятие «Агрейн Транс», занимающееся перевозкой зерновых культур, получило партию из шести седельных тягачей Scania R500. Машины заказаны в паре с самосвальными полуприцепами марки Wielton и будут задействованы на перевозке нового урожая.

Поставленные тягачи Scania – это модели последнего поколения, оснащенные просторной кабиной с двумя спальными местами, холодильником и автономным обогревателем. Машины укомплектованы 16-литровым турбодизелем V8 стандарта Евро 6. Двигатель развивает 500 л. с. и агрегатируется с 14-ступенчатой КП с двумя понижающими передачами и ретардером. Из полезных функций отметим датчик нагрузки на заднюю ось.

Вновь прибывшие седельные тягачи Scania R500 имеют колесную формулы 6х2. Вторая ось сделана односкатной и подъемной, что снижает расход топлива и износ шин при езде порожняком. Это хорошо показано на представленном ниже видео.

Отметим, что это не первые грузовики марки Scania в автопарке «Агрейн Транс» – компания уже много лет успешно эксплуатирует седельные тягачи Scania P400 (4х2). Эти машины задействуются для перевозки зерна непосредственно с полей, собранного комбайнами в специальные перегрузочные бункеры-накопители.