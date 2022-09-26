Следом за Toyota свой завод в РФ закрывает и Mazda

Под действием санкций мировые автопроизводители продолжают покидать российский рынок. Так, после шести месяцев простоя, свой завод в Санкт-Петербурге закрыла компания Toyota.

На данном предприятии собирали кроссоверы Toyota RAV4 и седаны Camry. Производитель заявил, что не видит перспектив по возобновлению деятельности. При этом он пока не готов закрыть дилерскую сеть, так как в стране есть владельцы автомобилей марки. Ремонт машин будут проводить до тех пор, пока будут в наличии запчасти.

Следом за Toyota о закрытии своего завода, который находится во Владивостоке, заявила и компания Mazda. Глава СП Mazda-Sollers отметил, что цепочка поставок нарушена и в ближайшее время ее восстановить вряд ли получится, поэтому сборка машин невозможна.

Данное заявление пока не официальное, но это дело времени. Ведь конвейер предприятия остановлен. Что касается технического обслуживая автомобилей клиентов марки, то здесь пока без изменений. Дилерские центры работают, но это также не на долго. Ведь запчасти уже заканчиваются, а их ввоз в страну невозможен из-за санкций.