В Украину поставлены одни из самых мощных тягачей

Официальный дилер MAN Truck & Bus Ukraine -«MAN центр Днепр» отгрузил компании «Транс-Авто-Д» из г. Волочиск 10 тягачей MAN TGX 26.510 6х2 Euro6 и три тягача TGX 33.580 Е6 6х4 тяжелой серии Heavy Duty с тяговым усилием от 90 до 180 т.

Это одни из самых мощных тягачей в Украине. Также грузовики укомплектованы ретардером, холодильником, высокими кабинами, мультимедиа, системой экстренного торможения, удобными сиденьями и еще многими опциями для комфорта и безопасности водителя.

Компания «Транс-Авто-Д» – международный перевозчик негабаритных грузов, а также производитель полуприцепов TAD.

Финансирование предоставила компания «OTP Leasing».