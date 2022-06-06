В Украину прибыл уникальный Fiat Ducato 4x4

Cегодня в Украину поставляется большое количество полноприводных автомобилей, предоставленных в качестве технической помощи из-за рубежа для доставки различных гуманитарных грузов. Один из них недавно был замечен в Киеве. Это развозная модель Fiat Ducato 4×4, переоборудованная известной французской компанией Dangel.

Машина построена на базе модели Fiat Ducato второго поколения, после рестайлинга 2002 года. Внешне версию 4х4 отличают увеличенный клиренс, защитный мини-«кенгурятник», шноркель на левом крыле, внедорожные шины и эффектные надписи с логотипом Dangel на двухрядной кабине.

Данный автомобиль была передан голландским представительством Международного Красного Креста. Машина оборудована тентованной бортовой платформой. Сзади установлен большой деревянный борт на всю высоту, с брусками, выполняющими роль лестницы для доступа к решетчатому багажнику на крыше. Заслуживают также внимание дополнительное наружное зеркало с правой стороны и круглый металлический бак с левого борта.

Отметим, что в прошлом году на украинском рынке официально появились развозные автомобили группы Stellantis (Peugeot Partner и Citroen Jumper) в исполнении 4х4 от Dangel. Задний привод в них подключается с помощью вязкостной муфты, кроме того здесь имеется блокировка заднего межколесного дифференциала.