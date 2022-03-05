В Украину прибыла гуманитарная помощь от компании MAN Truck & Bus

Компания MAN Truck & Bus тесто сотрудничает с органами местной власти Украины, а также соседними странами для организации экстренной помощи населению. Сотни тысяч наших граждан пострадали от российских оккупантов. На территории своего мюнхенского завода компания организовала сбор средств для доставки гуманитарной помощи. И вот в Украину уже прибыл первый грузовик, который привез товары первой необходимости, продукты питания и лекарства.

Сотрудники компании MAN Truck & Bus Ukraine занимаются доставкой, разгрузкой и непосредственно распределением товаров, прежде всего в тех местах, где ситуация с продовольствием самая сложная. На фото показаны развозные фургоны семейства MAN TGE, в которых находятся коробки с гуманитарной помощью. В компании отметили, что они, в первую очередь, отвечают на запросы районных и областных администраций.