Новости Bolt организовал перевозки на Западную Украину и за границу

Сервис предоставляет свои автомобили тем, кто хочет выехать в безопасное место

Сервис такси Bolt помогает украинцам выехать на Западную Украину и за пределы страны. Компания бесплатно предоставляет автомобили из своего автопарка гражданам Украины. От вас требуется только топливо.

Автомобили доступны в городах Запорожье, Харьков, Житомир, Сумы, Днепр, Чернигов, Полтава, Черкассы, Херсон, Николаев, Одесса, Кривой Рог и Киев.

Заполнить заявку можно на сайте

Все вопросы в direct автопарка – https://www.instagram.com/autopark_bolt/

Чтобы взять автомобиль, нужно иметь водительское удостоверение категории «Б» и гражданство Украины. Пассажиры должны иметь гражданство Украины.

Оставить транспорт можно в Ужгороде, Львове, Хмельницком, Луцке, Ивано-Франковске и Черновцах, а в случае пересечения границы — передать уполномоченному лицу.

Также Bolt просит по возможности передавать сервису остатки топлива.