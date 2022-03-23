В Украину прибыли автомобили скорой помощи, загруженные медикаментами

На днях зарубежные партнеры передали Украине восемь автомобилей скорой помощи, которые поехали делать добрые дела в Сумскую область, Винницу и в Киев, сообщает волонтерская группа Добровоз.

«Скорые» прибыли к нам не пустые, а загруженные под самую крышу различными медикаментами и другой гуманитарной помощью. Как видно на фото, это машины таких моделей как Volkswagen Transporter, Renault Master, Opel Vivaro, Fiat Ducato и Ford Transit Custom.

Финансовой и организационной поддержкой проекта занимались различные организации: Ассоциация «Дети» Женевский Филиал Общества Украинцев в Швейцарии, Ассоциация Free Ukraine, Гуманитарная ассоциация водителей скорой помощи Франции Ambulance ANTI WAR convoj.

А также – благотворительная организация United Help Ukraine, Благотворительный фонд и платформа «Тепле місто», а тажке Линия гуманитарной помощи ZAKHELP.

Отдельная благодарность Виктору Никите – председателю Закарпатской ОГА и таможенной службе Украине.