Российские электромобили Evolute оказались перелицованными Dongfeng

Производство «российских» электромобилей планируют наладить на заводе в Липецкой области

Российская компания «Моторинвест» пообещала наладить на своих мощностях в Липецкой области производство «отечественных» электромобилей под брендом Evolute. Реализовать проект планируют в течение 11 лет, потратив 13 млрд руб. Точная дата запуска не называется, зато названо количество электромобилей, которые будут собраны за 11 лет — 242 тысячи. Речь идет о пяти моделях новой марки Evolute, под которой, как оказалось, скрываются электромобили китайской Dongfeng.

Первым на конвейер завода в Липецкой области, где ранее велась крупноузловая сборка моделей Great Wall и Changan, планируют поставить седан Evolute I-PRO. Автомобиль подозрительно похож на китайский седан Dongfeng Aeolus E70 2020 года.

Также в списке российских эволюционных электрокаров числятся перелицованные минивэн Dongfeng LingZhi EV 2020 года (Evolute i-VAN), кроссовер DFSK Glory E3/Seres 3 (Evolute i-Joy) и гибридный кроссовер Seres SF5 (Evolute i-Jet). Флагманом «отечественной» российской электрической марки станет некий полноразмерный кроссовер. По всей вероятности, у него также найдется двойник в модельной линейке Dongfeng Motor.

Интересный момент — вся анонсированная линейка Evolute существует только в виде эскизов. При этом технические характеристики, включая запас хода, уже озвучены. «Эволюционные» электромобили липецкой сборки смогут проезжать от 200 до 700 км. Интересно, какую еще эволюцию, кроме замены шильдиков, планируют предложить на России.