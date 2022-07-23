Toyota снизила производственный план из-за нехватки электронных компонентов

Toyota Motor продолжает испытывать нехватку электронных компонентов. По этой причине, производственный план компании на август 2022 года снижен до 700 тысяч единиц, то есть на 18%. Таким образом, в этот период Toyota не выпустит 150 тысяч автомобилей.

В частности, в следующем месяце от 1 до 18 дней будут простаивать девять автосборочных конвейеров на шести японских заводах. В числе недовыпущенных окажутся электромобили bZ4X и Solterra, водородомобиль Mirai и рамные внедорожники Land Cruiser 300/Lexus LX.

Как отмечается, в январе-мае компания смогла перевыполнить производственный план только однажды. В июле с 18 по 22 июля и с 25 по 29 июля будет простаивать завод Motomachi, где собирают электромобиль Toyota bZ4X, водородомобиль Mirai и минивэны Noah и Voxy. В то же время Toyota не планирует отказываться от запланированных ранее 9,7 миллионов автомобилей по итогам 2022 финансового года.