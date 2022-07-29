В Украину завезли школьный автобус по-корейски

Какие только автомобили сегодня не ввозят в Украину. И тому пример – вот этот минивэн Kia Grand Carnival, который работал у себя на родине в качестве школьного автобуса. И об этом говорят несколько характерных деталей.

Начнем с дополнительных сдвоенных фар на крыше: четыре передних имеют желтые стекла, а четыре задних – красные.

Во время посадки-высадки детей они сигнализируют другим водителям, что нужно быть особо внимательным. Такое решение применяется на американских School Bus.

Также на левой передней двери установлен красный знак с иероглифами что-то наподобие знака Stop, используемого на заокеанских «школьниках». И наконец, на правом крыле смонтировано дополнительное зеркало переднего габарита.

В нашем случае «школьный автобус» создан на базе 7-местного минивэна Kia Grand Carnival второго поколения, выпускавшегося с 2006 по 2014 гг. Представленная машина – имеет рестайлинговую решетку радиатора, появившуюся в 2011 году. Для модели второй генерации впервые сделали длиннобазную версию – Grand. Что же касается короткобазной, то она базируется на платформе Kia Magentis и разработана специально для европейского рынка.

На автомобиле устанавливались на выбор два силовых агрегата: 2,7-литровый бензиновый V6 в 189 л.с. или 4-цилиндровый турбодизель CRDI на 2,9 л и 185 «лощадок». Коробка передач – 5-ступенчатая механическая, либо 4- или 5-ступенчатая автоматическая. Сarens второй генерации оказался на 181 кг легче предшественника и намного безопаснее: появились шесть air bag, система ESP и др.