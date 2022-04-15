Vodafone упростил переход пользователей других сетей

Переход осуществляется с сохранением номера

Оператор сотовой связи Vodafone упростил переход в свою сеть для абонентов других операторов. Для этого необходимо подать заявку на сайте компании и идентифицировать лицо с помощью BankID или электронной цифровой подписи (ЭЦП). При этом номер будет сохранен.

Также оператор предлагает заказать eSIM или физическую SIM-карту на сайте Vodafone и получить ее по почте. Приобрести карту оператора можно в любой торговой точке (например, в супермаркете) или получить бесплатно в магазине Vodafone.

Чтобы перенести номер, необходимо позвонить на номер 0800400400. Звонок бесплатный. Перенос номера занимает один рабочий день.