Владельцы грузовиков Scania смогут бесплатно пользоваться важной услугой

Для украинских перевозчиков компания Scania подготовила приятный сюрприз – отмену абонентской платы за пользованием системы управления автопарком FMS. Льготный период продлится с 1 марта по 31 мая. Более того, те, кто подключен к пакету «Мониторинг», получат совершенно бесплатно на три месяца еще и доступ к функции «Позиционирование», чтобы оперативно можно было посмотреть местонахождения того или иного грузовика.

Напомним, что телематическая система Scania FMS (Fleet Management System) позволяет управлять автопарком, что снижает эксплуатационные расходы, повышает безопасность и скорость доставки грузов. Например, система помогает проанализировать стиль вождения конкретного водителя, что в конечном итоге, помогает улучшить топливную экономичность на 15%.

В зависимости от выбранного пакета владелец автопарка может дистанционно проследить те или иные параметры конкретного грузовика, его местонахождение, спланировать прохождение очередного ТО. Что же касается начального пакета «Мониторинг», то он не требует подключения к порталу Fleet Management Portal – отчеты о пройденном расстоянии, времени простоя, расходе топлива и скорости движения приходят автоматически по электронной почте. А вот пакеты «Анализ» и «Контроль» позволяют уже более детально проанализировать те или иные параметры, в том числе и местоположение – и все это в режиме онлайн, используя обычный смартфон с доступом к Интернет.